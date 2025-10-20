"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Hamas'ı silahsızlandırma planını uygulamak için hazırlanıyorlar

20 Ekim 2025, Pazartesi 11:12
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de yürürlüğe giren barış anlaşması kapsamında Hamas'ın silahsızlandırılması sürecine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Trump yönetiminin İsrail ile Hamas arasında imzalanan 20 maddelik barış planının mimarları olarak gösterilen Kushner ve Witkoff, CBS News'in "60 Minutes" programında, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin sürecin "nasıl yürütüldüğünü" ve bir sonraki adımların neler olacağını anlattı.

Kushner, Hamas'ın güç boşluğundan yararlanarak yeniden yapılanmaya çalışabileceğini belirterek, "Bunun başarısı veya başarısızlığı, İsrail ve uluslararası mekanizmanın uygulanabilir bir alternatif oluşturup oluşturamayacağına bağlı. Eğer bu başarılı olurlarsa, Hamas başarısız olacak ve Gazze gelecekte İsrail için tehdit oluşturmayacak." dedi.

Trump başkanlığındaki "Barış Kurulu"na bağlı geçici yönetim organı kurmak için "ön hazırlıklar" yapmaya başladıklarını belirten Kushner, bu yapıya, "nitelikli Filistinliler ile uluslararası uzmanların" da dahil olacağını ifade etti.

Kushner, Gazze'de demokrasi potansiyelinin olup olmadığını söylemenin henüz "çok erken" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, önceliklerinin, "istikrarsız yeniden inşa döneminde" bölgeyi "işlevsel hale getirmek" olduğunu savundu.

Kushner ve Witkoff, tüm taraflar arasında güven uyandırmak için kendilerinin ve "Barış Kurulu"nun süreç içinde "şeffaf" olacağını öne sürerek, "Gazze halkını ve ateşkesin bütünlüğünü korumak için uygun önlemlerin alınacağını" söyledi.

Witkoff ise Hamas'ı silahsızlandırmak için ABD askerlerinin bölgeye gönderilmesinin "çok düşük ihtimal" olduğunu belirterek, bunun için "silah geri alım programı" düzenleyeceklerini açıkladı.

Gazze'nin yeniden inşasının 50 milyar dolara kadar mal olabileceğini vurgulayan Witkoff, finansmanın ise Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden sağlanacağını belirtti.

Witkoff, "Avrupa'nın katılımını ve benzeri şeyleri göreceksiniz. Bence bu planın başlangıcı, onu nasıl hayata geçireceğimizdir. Jared ve ben sürekli bunun üzerinde çalışıyoruz. Para toplamak, bizim için kolay kısmı. Bunun nispeten hızlı olacağını düşünüyoruz ama bu bir ana plan ve son iki yıldır bu kapsamda çalışan bir grup insanla birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa tarihi eser hırsızlarını arıyor

    "Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak"

    Hamas'ı silahsızlandırma planını uygulamak için hazırlanıyorlar

    Ateşkese devam dedi, Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

    Hatay'da sağanak: Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda araçlar mahsur kaldı

    Bahanelerle ihlal ettiği ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu

    İsrail, "ABD baskısıyla" Gazze'ye yardımları dondurma kararından geri adım atmış

    ''Ben hiç de kral değilim"

    Meksika'daki sel afetinde sayısı 76 kişi öldü

    Gazze için barış gücü çağrısı

    Kamuda tasarruf yine hayal

    Elektrikte “gizli zam” tartışması

    Sokak çeteleri huzuru tehdit ediyor

    Hükümet tarımı unuttu

    KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu

    Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2 golle yendi

    “Savaşa son vermek için ‘tüm Donetsk’i verin”

    Sofrada adalet yoksa toplumda huzur olmaz

    ABD, “Kral’a Hayır” dedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bediüzzaman'ın Mübarek Süleyman'ı
    Genel

    Medresetüzzehra projesi, İslâm birliğinin anahtarıdır
    Genel

    Gazze için barış gücü çağrısı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ''Ben hiç de kral değilim"
    Genel

    Bahanelerle ihlal ettiği ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu
    Genel

    İsrail, "ABD baskısıyla" Gazze'ye yardımları dondurma kararından geri adım atmış
    Genel

    Meksika'daki sel afetinde sayısı 76 kişi öldü
    Genel

    Hamas'ı silahsızlandırma planını uygulamak için hazırlanıyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.