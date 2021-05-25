Avrupa Birliği, Belarus'a hava sahasını kullandırmayacak

AB, Belarus yönetiminin bir yolcu uçağını "zorla" indirerek uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına almasını kınayarak, yeni yaptırımlar uygulanması ve bu ülkeye ait hava yolu şirketlerine AB hava sahası ile havaalanlarını kullandırmama kararı aldı.

AB ve NATO'dan Belarus'a sert tepki Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi devam ederken AB yetkilileri, Belarus konusunu görüşen liderlerin üzerinde uzlaştığı bildirinin Belarus ile ilgili kısmını paylaştı. Buna göre, liderlerin oluşturduğu AB Konseyi, Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının dün Belarus'un başkenti Minsk'e bomba ihbarı gerekçesiyle "zorla indirilmesini" kınadı. Konsey, yolcular arasında bulunan ve gözaltına alınan muhalif gazeteci Raman Prataseviç ile kız arkadaşının derhal serbest bırakılmalarını istedi. Liderler olayı "eşi görülmemiş ve kabul edilemez" diye nitelendirerek, Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşunun acilen soruşturma başlatması çağrısında bulundu. Liderlerin bildirisinde, Belaruslu yetkilileri ve sektörel hedefleri içerecek yeni yaptırımlar uygulanması, AB’de kurulu hava yolu şirketlerinin Belarus üzarinden geçmemesi çağrısı yapıldı. Bildiride, Belaruslu hava yolu şirketlerine AB hava sahasının yasaklanması, bu şirketlerin uçaklarının AB havaalanlarına erişiminin engellenmesi de istendi. AA

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