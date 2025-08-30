Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı

Uzmanlara göre, iklim değişikliğinin getirdiği yüksek sıcaklıklar ve azalan yağışlar, orman yangınlarını körüklüyor. Avrupa’da 2025 yangın sezonu, yanan arazi miktarı bakımından rekor kırdı.

Bu yıl Avrupa Birliği’nde (AB) 1 milyondan fazla hektar alan kül oldu. Bu, Korsika adasının tamamından daha büyük bir yüzölçümüne denk geliyor. Yani geçen yılın 4 katından fazla. Toplamda bin 800’den fazla orman yangını bildirildi ve 38 milyon tondan fazla CO₂ atmosfere salındı. İtalya ve Romanya 450’den fazla yangınla öne çıkıyor. Ancak en fazla zararı gören ülkeler, en çok bildirim yapanlar olmayabiliyor. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nden bilim insanı Mark Parrington, Euronews’e yaptığı açıklamada, “Gözlemlediğimiz birçok yangın, ortalamanın çok daha kurak ve sıcak geçtiği iklim anomalilerinin görüldüğü bölgelerde meydana geliyor,” dedi.

