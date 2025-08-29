Yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Aydın'daki orman yangınına müdahale için kalkan yangın söndürme uçağı Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Aydın'daki orman yangınına müdahale etmek için Muğla'dan kalkış yapan uçağın, henüz belirlenemeyen nedenle Yatağan ilçesindeki bir tarlaya zorunlu iniş yaparak yan yattığını söyledi.

Vali Akbıyık, "Uçakta bulunan 1 kişi sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı." dedi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

Hacıbayramlar Mahallesi'nde uçağın zorunluğu iniş yaptığı bölgede AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince güvenlik amaçlı şerit çekilen kaza yerinde AFAD ve itfaiye ekipleri ise yakıt sızıntısı ihtimaline karşı çalışma yaptı.

Uçağın yarın vinç yardımıyla bölgeden alınacağı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Uçağın, Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangına müdahale ettiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar köyüne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun."

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralı pilot Hasan Bahar'ı ziyaret etti.

Vali Akbıyık, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada yaralanan pilot ve Orman Genel Müdürlüğüne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akbıyık, "Yangın söndürme uçağı Yatağan'daki bir tarlaya zorunlu ve sert bir iniş yaptı. Allah'a şükür pilotumuzun durumu çok iyi. Bugün müşahede altında tutulacak." dedi.