"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

29 Ağustos 2025, Cuma 20:30
Aydın'daki orman yangınına müdahale için kalkan yangın söndürme uçağı Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Aydın'daki orman yangınına müdahale etmek için Muğla'dan kalkış yapan uçağın, henüz belirlenemeyen nedenle Yatağan ilçesindeki bir tarlaya zorunlu iniş yaparak yan yattığını söyledi.

Vali Akbıyık, "Uçakta bulunan 1 kişi sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı." dedi.

 

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

Hacıbayramlar Mahallesi'nde uçağın zorunluğu iniş yaptığı bölgede AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince güvenlik amaçlı şerit çekilen kaza yerinde AFAD ve itfaiye ekipleri ise yakıt sızıntısı ihtimaline karşı çalışma yaptı.

Uçağın yarın vinç yardımıyla bölgeden alınacağı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Uçağın, Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangına müdahale ettiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar köyüne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun."

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralı pilot Hasan Bahar'ı ziyaret etti.

Vali Akbıyık, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada yaralanan pilot ve Orman Genel Müdürlüğüne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akbıyık, "Yangın söndürme uçağı Yatağan'daki bir tarlaya zorunlu ve sert bir iniş yaptı. Allah'a şükür pilotumuzun durumu çok iyi. Bugün müşahede altında tutulacak." dedi.

 

 

AA

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor

    Kuraklık had safhada

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı

    Adını yazabilen üniversiteli oldu

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı

    Düzce’de manevî yatırım haftası

    Yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

    Ankara Valiliği, ormanlık alanlara giriş yasağını 30 Eylül'e kadar uzattı

    Sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    50 ülkeden 150 İslam alimi katıldı: Gazze konferansının sonuç bildirgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okundu

    Gazze Tezkeresi TBMM’de kabul edildi: Tüm ülke parlamentolarına İsrail ile ilişkileri sonlandırma çağrısı

    İtirazlar 1-5 Eylül'de: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili ''sözlü'' sınav sonuçları açıklandı

    Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

    Eski BM Raportörü: Gazze'de soykırım işleniyor; "koruma sorumluluğunun" devreye girmesi gerekiyor!

    İlk zil "uyum" eğitimleri için 1 Eylül'de çalacak

    "Vira Bismillah" için her şey hazır

    İngiltere, İsrailli yetkilileri Londra'daki savunma fuarına davet etmedi

    Çanakkale'deki yangınlarda 7039 hektar alan zarar gördü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor
    Genel

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı
    Genel

    Kuraklık had safhada
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Adını yazabilen üniversiteli oldu
    Genel

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı
    Genel

    Düzce’de manevî yatırım haftası
    Genel

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.