Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O, kendi emriyle kullarından dilediğine meleklerini vahiyle indirir ve der ki: “Benden başka ilâh olmadığını ve Benim emirlerime karşı gelmekten sakınmalarını halka bildirip onları sakındırın.” Nahl Suresi: 2 HADİS: Haramdan sakınmada titizlik gösteren kimsenin arkasında namaz kılmak makbuldür... Camiü’s-Sağir, No: 2537

