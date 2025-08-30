Düzce’de manevî yatırım haftası

Yozgat Yeni Asya okuyucuları, Düzce’de düzenledikleri bir haftalık Risale-i Nur okuma programıyla, müzakereli dersler, tefekkürlerle dolu günler geçirerek manevî dünyalarını zenginleştirdiler.

Yozgat - Ekrem BAŞCI

Bu güzîde Nur ailesi içinde her ânımız ve her anımız çok değerli, çok kıymetli. Zira itikat etmişiz ki Risale-i Nur’lar ile tüm meşguliyetimiz uhrevîdir, bâkiyedir. Bilhassa Risale-i Nur okuma programlarımız, belki de en güzel uhrevî yatırımlarımız oluyor. Bir hafta boyunca, cemaatle namaz, şahsî okumalar, müzakereli dersler, program yapılan ildeki ağabey ve kardeşlerimizle samimî hasbihaller ve nice tatlı hatıralar...

Şahs-ı manevînin temsilcileri

Yozgat Yeni Asya okuyucu olarak bu sene program durağımız Düzce oldu. Önce umumî derse katıldık. Dersten sonra program yapacağımız Hamamüstü Köyü’ne ulaştık. Düzce’ye göre daha yüksekte ve daha serin olan bu güzel Nur menzili, Ahmet Cinali Ağabeyimizin bin bir emekle tefrişatını yapıp hizmete ihzar ettiği bir köy eviydi. Aslında yazımızda isim kullanmama görüşünde fikir birliği yapmıştık. Çünkü Düzce okuyucuları tam bir şahs-ı manevî içerisinde birbirinden kıymetli hizmet faaliyetleri içindeydiler. Ancak bir haftalık bir ev sahipliği, misafirperverliği ve güler yüzü ile Düzce şahs-ı manevîsini temsîlen Ahmet Cinali Ağabeyimize küçük bir istisna geçip hem çok teşekkür ediyoruz, hem de onun şahsında tüm Düzce ekibini tebrik ediyoruz.

Uhrevî yatırım

Düzce ekibinin ayda bir gün boyunca yaptıkları geniş katılımlı ve oldukça istifadeli bir formatta tertiplenen müzakereli derslerine de tevafuk edip iştirakimiz programımıza zenginlik kattı. Ayrıca Düzce Yeni Asya Temsilciliğini de ziyaret edip, ilgili ağabeylerimizle hasbihal ettik. Rabbimizden duamız; bu gibi uhrevî yatırımlarımızın sayısını arttırsın, Kur’ân-ı Kerîm’in ahirzaman tefsiri Risale-i Nurlardan istifademizi ziyadeleştirsin, aramızdaki irtibatımızı ve tesanüdümüzü kavî eylesin!..

Görüşler, temennîler

Necati Ceylan: Her sene güzel memleketimizin bir köşesinde Risale-i Nur okumaları yapmak için aylar öncesinden hazırlıklar yapıyoruz. İstişare ile bu sene Düzce’de program yapma kararı aldık.

Dolu dolu, çok istifadeli, çok müzakereli bir program oldu. En çok da Düzceli kardeşlerimizin her ay düzenli olarak yaptıkları gün boyu süren, birkaç konunun enine boyuna müzakere edildiği programa katılma imkânını bulmamız bizi çok memnun etti. Düzce’de maşallah hizmetler istişare ile, tam bir fikir hürriyeti içinde yürütülüyor. Kardeşler arasında tam bir uhuvvet, tesanüd ve yardımlaşmanın, teşrik-i mesainin olduğunu gördük. Allah hepsinden ebeden razı olsun amin.

Bekir Balcı: Geçtiğimiz hafta Düzce’de yapmış olduğumuz bir haftalık Risale-i Nur okuma programı, her yaştan katılımcıyla dolu dolu geçti. Yozgat, Kırşehir ve Ankara’dan gelen okuyucularımızla bir araya geldik ve Düzceli ağabeylerimizin samimî ilgi ve misafirperverliğiyle kendimizi çok özel hissettik. Her gün Risale-i Nur’un derinliklerine dalarak tefekkür ettik ve bu süreçte Düzce, Bolu gibi güzergâh üzerindeki görülmeye değer yerleri de gezme fırsatı bulduk. Bu tür programlar, katılımcıların manevî dünyalarını zenginleştirirken, aynı zamanda entelektüel birikimlerini de arttırıyor. Özellikle benim gibi genç kardeşlerime bu tür okuma programlarına katılmalarını tavsiye ediyorum, çünkü bu zamanda imanımızı takviye ve manevî gelişimimizi desteklemek noktasında okuma programlarının önemi büyük. Hep birlikte bu yolculuktan büyük bir bereketle ayrıldık. Bu programda emeği geçen tüm abi ve kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum, Allah sizlerden razı olsun. Rabbim bu tarz programların sayısı arttırsın inşallah.

Furkan Çalışkan: Bir hafta boyunca Düzce’nin zirvesindeki mekânda; Kur’ân ve Risale‑i Nur üzerine tefekkür etmek, dinlemek ve müzakere etmek; kalbime ferahlık verdi. ‘Çok şükür’ dedirtti. Düzceli kardeşler, bizi şahs-ı manevî adına çok güzel ağırladı. Katkılarından dolayı Yozgat ve Düzce Yeni Asya camiasından Allah razı olsun; şükranlarımı sunarım.

Ömer Yazar: Düzce’de düzenlemiş olduğumuz okuma programının manevî olarak bizler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Programı düzenleyen Yozgat’taki arkadaşlarımıza ve bize çok destek veren Düzce’deki ağabeylerimize teşekkür ediyorum. Daha nice okuma programlarında bulunmayı Rabbim nasib etsin. Amin.