Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor

Yeni bir rapora göre, 2025 yılının ilk yarısında dünyaya 8 milyondan fazla dijital saldırı düzenlendi ve Avrupa bu saldırılardan en çok etkilenen kıtalardan biri oldu.

Saldırıların çoğu Almanya, Fransa, Polonya, Rusya ve Suudi Arabistan’daki telekomünikasyon şirketlerine karşı 5 ila 15 dakika arasında süren kesintiler olşturdu. Amerikan bulut güvenlik şirketi NETSCOUT, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ülkelerinin bu yıl 3,2 milyon dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırısıyla hedef alındığını tespit etti. DDoS saldırıları, belirli bir sisteme veya web sitesine aşırı trafik göndererek sistemin kitlenmesine sebep oluyor. Hackerlar bu saldırıları yapay zekâ kullanarak yönlendiriyor. Yapay zekâ sistemleri, çeşitli cephelerde güvenliği ihlâl etmek ve tespit edilmekten kaçınmak için saldırıları birden fazla internet sağlayıcısı (IP) üzerinden yayma amacıyla kullanılıyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.