30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Adını yazabilen üniversiteli oldu

30 Ağustos 2025, Cumartesi 00:53
YKS yerleştirme sonuçları sınav sistemindeki çarpıklığı gözler önüne serdi. Adını yazabilen üniversiteli oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sistemin ne kadar çarpık kurgulandığını bir kez daha gösterdi. Bir tarafta uzun süre sınavlara hazırlanıp aylarca dirsek çürütüp üniversiteye girenler bir tarafta sadece adını yazıp sınav kazananlar… Sadece puanlara ve puan farklarına bakıldığında dahi sınav sisteminin ne çarpık olduğu görülüyor. Üniversiteye giriş sınavlarında uzun süre uygulanan baraj sistemi bölümlerde binden fazla boşluk oluşunca 2022 yılında kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren de YKS’deki herhangi bir testten 0,5 net yapmak üniversiteye girebilmek için yeterli hâle geldi. Bu durum, zaten eşitsiz kurgulanan sistemdeki çarpıklığı daha da artırdı. Sadece son iki yıldaki puan farkları dahi durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi. 4 yıllık lisans bölümlerinde son iki yılda yaklaşık 600 öğrenci eğer baraj sistemi uygulansaydı üniversiteye giremeyecekti. Üstelik bu yıl bu durumu yaşayanların sayısı daha da arttı. Bazı öğrenciler 150 puan dahi alamadı.

140 PUAN ALAMAYAN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ

2024 YKS’de 230 kişi 180 puandan az almasına rağmen lisans bölümlerine yerleşti. 2025’te ise bu sayı 350’ye yükseldi. İki senede toplam 580 kişi 180 puanın altında alarak üniversiteye girdi. Toplamda iki yılda 14 kişi ise 150 puanın dahi altında kalarak bir bölüme yerleşti. En dikkat çekeni ise 140 puan dahi yapamadan üniversiteye girenler oldu. Bu yıl iki, geçen yıl ise bir kişi 140 puanın altına 4 yıllık bölümleri kazandı. 

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk şunları söyledi: “Barajın kaldırılması bu tablonun oluşmasında en büyük etken. Adayların çoğunluğu istihdam açısından işe yaramayacağını düşündüğü bölümleri seçmiyor. Bu da böyle sonuçların çıkmasına sebep oluyor. Eskiden Türkçe ve Matematik testlerinden 1 net yapmak gerekiyordu. Şimdi sadece Türkçe testinden yarım net yapanın puanı hesaplanıyor. Sınava giren zaten 100 puan alıyor yani sonuncu kişi sadece 33 puan alabilmiş demektir.”

Haber Merkezi

