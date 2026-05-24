Avrupa’dan İsrail’e sert tepki

Avrupa’nın 4 büyük ülkesi, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu vurgulayarak, artan yerleşimci şiddetinin iki devletli çözümü tehdit ettiğini bildirdi.

İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere, Filistin toprağı Batı Şeria’daki durumun son birkaç aydır kötüleştiğini, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını bildirdi. 4 Avrupa ülkesi liderinin, Batı Şeria’daki durumla ilgili ortak yazılı açıklaması, İtalya Başbakanlığınca paylaşıldı.

İki devletli çözüm ihtimali baltalanıyor

Ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, Batı Şeria’da uyguladığı şiddete işaret edilerek, “Son birkaç ayda Batı Şeria’daki durum önemli ölçüde kötüleşmiştir. Yerleşimci şiddeti eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaşmıştır. İsrail kontrolünün daha da pekiştirilmesi de dahil olmak üzere İsrail hükümetinin politikaları ve uygulamaları, istikrarı ve iki devletli çözüm ihtimalini baltalamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

E1 projesi uluslararası hukukun ihlâli

“Uluslararası hukuk” vurgusu yapılan açıklamada, “Uluslararası hukuk açıktır; Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri, yasa dışıdır. E1 bölgesindeki inşaat projeleri de bunun istisnası olmayacaktır. E1 yerleşim projesi, Batı Şeria’yı 2’ye bölecek ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali anlamına gelecektir” değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, söz konusu bölgede inşaat faaliyetlerine katılacak işletmeler için de “Şirketler, E1 veya diğer yerleşim projeleri için açılan inşaat ihalelerine teklif vermemelidir. Yerleşim inşaatlarına katılmanın, kendilerini uluslararası hukukun ciddî ihlâllerine dahil etme riski de dahil olmak üzere, hukukî ve itibari sonuçlar doğurabileceğinin farkında olmalıdırlar” uyarısı yapıldı.