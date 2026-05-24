"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Avrupa’dan İsrail’e sert tepki

24 Mayıs 2026, Pazar 01:02
Avrupa’nın 4 büyük ülkesi, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu vurgulayarak, artan yerleşimci şiddetinin iki devletli çözümü tehdit ettiğini bildirdi.

İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere, Filistin toprağı Batı Şeria’daki durumun son birkaç aydır kötüleştiğini, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını bildirdi. 4 Avrupa ülkesi liderinin, Batı Şeria’daki durumla ilgili ortak yazılı açıklaması, İtalya Başbakanlığınca paylaşıldı.

İki devletli çözüm ihtimali baltalanıyor

Ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, Batı Şeria’da uyguladığı şiddete işaret edilerek, “Son birkaç ayda Batı Şeria’daki durum önemli ölçüde kötüleşmiştir. Yerleşimci şiddeti eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaşmıştır. İsrail kontrolünün daha da pekiştirilmesi de dahil olmak üzere İsrail hükümetinin politikaları ve uygulamaları, istikrarı ve iki devletli çözüm ihtimalini baltalamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

E1 projesi uluslararası hukukun ihlâli

“Uluslararası hukuk” vurgusu yapılan açıklamada, “Uluslararası hukuk açıktır; Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri, yasa dışıdır. E1 bölgesindeki inşaat projeleri de bunun istisnası olmayacaktır. E1 yerleşim projesi, Batı Şeria’yı 2’ye bölecek ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali anlamına gelecektir” değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, söz konusu bölgede inşaat faaliyetlerine katılacak işletmeler için de “Şirketler, E1 veya diğer yerleşim projeleri için açılan inşaat ihalelerine teklif vermemelidir. Yerleşim inşaatlarına katılmanın, kendilerini uluslararası hukukun ciddî ihlâllerine dahil etme riski de dahil olmak üzere, hukukî ve itibari sonuçlar doğurabileceğinin farkında olmalıdırlar” uyarısı yapıldı.

 

AA

Okunma Sayısı: 361
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa’dan İsrail’e sert tepki

    Provokatörün Fransa'ya girişi de yasaklandı!

    Güney Kıbrıs'ta İsrail karşıtları ve destekçileri yarışacak

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınında şu an kadar 160 kişi öldü

    İrlanda: AB, İsrail'in yasa dışı yerleşimleriyle ticareti yasaklasın

    ABD'den yeni karar: "Yeşil kart" almak isteyenler yalnızca kendi ülkelerinden başvuru yapabilecek

    Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor

    Giresun'da tır ile iki otomobil kaza yaptı: 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    "Trump'ın İran halkının taleplerini kabul etmekten başka çaresi yok"

    Çin Şanşi'de kömür madeninde patlama: 90 işçi öldü

    Yargı eliyle siyasete müdahale edilmesin

    Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı

    Yazık oluyor güzel ülkemize

    Yabancı 20 yıl hiç vergi ödemeyecek

    Türkiye’nin demokratik sistemine darbe

    AB bu karara sessiz kalamaz

    Yazık oluyor güzel ülkemize

    Kılıçdaroğlu feragat etmeli

    İsrail Lübnan'da bir motosikleti İHA ile hedef aldı: 1 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Avrupa’dan İsrail’e sert tepki
    Genel

    Fatiha’yı güzel okumak için yarıştılar
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.