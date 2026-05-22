CHP'den "mutlak butlan" açıklamaları - Özel, İmamoğlu ve Yavaş karar hakkında neler söyledi?

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık beş saat süren toplantını ardından konuşan Özgür Özel, karara karşı ikinci bir parti seçeneğini düşünmediklerini söyledi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Karara tepki gösteren Özel şöyle; "Biz burada ev sahibiyiz, kiracılar gider, ev sahipleri kalır. Baba ocağında kimin oturacağına da baba ocağının gerçek sahipleri karar verirler" dedi.

"İkinci bir parti, bir yedek parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik" diye ekledi.

Özgür Özel, bugün tedbir kararının kaldırılması amacıyla ilk başvuruyu Yargıtay'a yaptıklarını belirtti. Yarın ise kendilerine verilen mazbatanın korunması için YSK'ye başvuracaklarını ifade etti.

Yargıtay'dan tedbirle ilgili başvuruların "acil şekilde" değerlendirilmesini beklediklerini söyleyen Özel, YSK'nın da kendi görev ve yetki alanına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Özel konuşmasında, kararın siyasi olduğunu savundu. "Suçumuz 47 yıl sonra CHP'yi birinci parti yapmak, kurulduğu günden bu yana AKP'yi llk kez yenmek! Bizim suçumuz, emeklinin, asgari ücretlinin umudu olmak" dedi.

"Erdoğan milleti adaysız, seçeneksiz bırakma niyetindedir. CHP tüm darbecilere, işbirlikçilerin ve onların kariyer ihtiraslarına karşı dimdik ayaktadır" diye ekledi.

CHP lideri, alınan kararın ekonomik bedelinin 10 milyar dolar olduğunu iddia etti. Bunun Türkiye'yi başta hayat pahalılığı olmak üzere etkileri olacağını savundu.

Özel, muhalefetin bu akşam gösterdiği dayanışmayla "tarihe geçtiğini" söyledi ve mücadeleyi yükseltmeyi planladıklarını belirttti.

"CHP'nin bir direnci, bir eylemlilik planı vardır, bütün paydaşlarla tartışılacak ama herkes şunu bilsin ki kimse bu darbeye teslim olmayacak" dedi.

'Kılıçdaroğlu'nun AKP yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem'

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini telefonla aradığını ancak henüz geri dönüş yapmadığını da belirtti.

Butlan kararı üzerinden bir uzlaşmayı kabul etmeyeceğini vurgulayan Özel, yargı kararını meşrulaştıracak bir temasın söz konusu olamayacağını ifade etti.

"Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği, CHP Başkanlığı koltuğuna, AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama birtakım açıklamalar, birtakım yaklaşımlar buna işaret ediyor" dedi.

Buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun eski genel başkan olarak saygı gördüğünü belirterek ilerleyen süreçte geri dönüş yapılacağını ancak bunun herhangi bir uzlaşma anlamı taşımayacağını dile getirdi.

Özel, kararın hemen ardından X sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış, "Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum" demişti.

Özgür Özel, mesajında "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!" ifadelerini kullandı.

Aynı paylaşımda, bu cümleleri ilk kez sarf ettiği, 39. Olağan Kurultay'daki konuşmasının videosu da yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da mahkeme kararını tanımadıklarını söyledi.

X hesabından bir paylaşım yapan Bulut, "CHP'nin sahibi saraylar, kapalı kapılar ardındaki kirli hesaplar ya da bürokratik oyunlar değildir. CHP'nin sahibi örgüttür, delegedir, halktır" dedi ve ekledi:

"CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'dir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır."

CHP Gençlik Kolları da "19 Mart'ta korku duvarlarını yıkmıştık, şimdi özgürlük ve demokrasi için etten duvar olacağız" ifadesiyle gençleri genel merkeze çağırdı.

CHP'nin Ankara'daki Genel Merkezi önünde kalabalıklar toplandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bina önünde toplananlara "Buradayız" mesajı verdi.

Kalabalıktan ara ara "Kemal Hain", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları duyuluyor.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'mücadele' mesajı

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından adına bir açıklama yapıldı.

İmamoğlu "Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız" mesajını verdi.

Mutlak butlan kararını "Türkiye'ye, demokrasiye, Cumhuriyet'e bir darbe" ve "Anayasal düzeni yok etme" şeklinde değerlendirdi.

İmamoğlu, "Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır" dedi.

Mansur Yavaş'tan yeni kongre çağrısı

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mutlak butlan kararıyla amacın "Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi içinde tartışmaların içine çekmek, birlik duygusunu zedelemek ve Türkiye'nin ana muhalefetini etkisiz hâle getirmek" olduğunu söyledi.

Yavaş CHP'yi "kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklamaya" çağırdı.

Mansur Yavaş, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kenetlenme" çağrısına da gönderme yaptı:

"Bugün ihtiyaç duyulan şey; sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kenetlenmesi değildir. Türkiye'nin demokrasiye, hukuka ve millet iradesine inanan tüm muhalefet kesimlerinin ortak akıl ve ortak vicdanda bir araya gelmesidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır" demişti.

Mansur Yavaş mesajında kararı "Türkiye'de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin nasıl ağır bir baskı altında bırakıldığının en açık göstergelerinden biri" olarak değerlendirdi.

Mahkemenin "Henüz ceza davaları sonuçlanmamışken, fiilen 'seçime hile karıştırıldığı' yönünde bir kanaat ortaya koymasını" eleştirerek, "Hukuk devletinde hiç kimse, hiçbir kurum; kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçemez" dedi.