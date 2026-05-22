Kurban fiyatları cep yakıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde üretici ve tüketicinin merakla beklediği kurbanlık fiyatlarını duyurdu.

Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde büyükbaş canlı kilogram fiyatı yıllık yüzde 36,9 artışla 411 lira 19 kuruşa, küçükbaş canlı kilogram fiyatı ise yüzde 29,3 yükselişle 397 lira 61 kuruşa çıktı. Piyasada büyükbaş hayvanların satış fiyatı 120 bin TL ile 450 bin TL arasında değişirken, küçükbaş hayvanlar ise 15 bin TL’den başlayıp 45 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Ankara-Adnan Solmaz

