Alman Jessica da Müslüman oldu

Zonguldak İl Müftülüğü’nde düzenlenen ihtida merasimiyle Alman vatandaşı Jessica Senbenli, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İslâmiyet’i seçen genç kadın, merasimin ardından “Lina” ismini aldı. Programda, Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Müslüman olan hanımefendiye İslâm dininin temel esasları hakkında bilgiler verdi.

Müftü Demir konuşmasında, İslâm’ın barış, merhamet ve teslimiyet dini olduğunu ifade ederek yeni Müslüman olan Jessica Hanım’ı tebrik etti.

Daha sonra kendi hür iradesiyle Müslüman olmak istediğini ifade eden Jessica Senbenli, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinini kabul etti. İhtida programında duygulu anlar yaşanırken İl Müftüsü Demir, yeni Müslüman olan Jessica Hanım’ı tebrik ederek kendisine İhtida Belgesi ile birlikte Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

