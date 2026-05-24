Fatiha’yı güzel okumak için yarıştılar

Kırklareli İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 Yaş Kur’ân Kurslarında eğitim gören minik öğrencilerin katılımıyla anlamlı bir “Fatiha Suresini Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi.

Toplam 16 öğrencinin yarıştığı ve jüri önünde performans sergilediği programda konuşma yapan İl Müftü Yardımcısı Hatun Özmen, 4-6 yaş grubu Kur’ân kurslarının çocukların manevî dünyasını şekillendirmedeki önemine değinerek, “Bugün burada kaybeden yok. Yarışmaya katılan 16 evladımızın her biri bizim gözümüzde birincidir. Onları yetiştiren hocalarımıza ve destekleyen ailelerine teşekkür ediyorum.” dedi. Yarışmanın sonucunda, Fatiha Suresini en güzel şekilde okuyarak jürinin daha fazla takdirini kazanan Ali Kerem Yalçınsoy birinci oldu. Haber Merkezi

