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24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Petrol kurnazlığı pahalıya patladı

24 Temmuz 2025, Perşembe 12:23
Türkiye, 1973 tarihli Irak petrol boru hattı anlaşmasını sonlandırma kararı aldı. Ancak AKP dönemindeki izinsiz taşıma sebebiyle verilen 1 milyar dolarlık tahkim cezası hâlâ geçerliliğini koruyor.

Nurseza Parlakoğlu - Yeni Asya

Türkiye ile Irak arasında 1973’te imzalanan ve 1975 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması’nın 2027 Temmuz’unda sona ereceği Cumhurbaşkanı kararıyla Resmî Gazete’de yayınlandı. Karara göre Türkiye, bir yıl öncesinden haber vermek kaydıyla anlaşmadan çekileceğini Irak tarafına bildirecek. Söz konusu kararın arka planında Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine verdiği 1 milyar dolarlık ceza bulunuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezanın AKP yönetiminin “beceriksizliği” sonucu oluştuğunu savundu.

40 milyar lira borç

Yavuzyılmaz, “AK Parti, 2014-2018 yılları arasında Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrol taşıma anlaşmaları yaptı. Irak da bu durumu 1973 tarihli uluslararası anlaşmaya aykırı bularak Türkiye’yi tahkime götürdü” dedi. Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin verdiği karara göre: Türkiye, anlaşmaya aykırı biçimde izinsiz petrol taşıdığı gerekçesiyle 1,5 milyar dolar tazminata mahkûm edildi. Ancak Türkiye’nin o dönemde Irak’tan alması gereken boru hattı kullanım ücretlerinden 500 milyon dolarlık alacağı olduğu hükme bağlandı. Sonuç olarak Türkiye’ye kesilen net ceza 1 milyar dolar oldu. CHP’li Yavuzyılmaz, bu cezanın güncel kurla yaklaşık 40 milyar liraya denk geldiğini söyledi.

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