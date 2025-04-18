Avrupa sellere ve sıcak hava dalgalarına hazırlanmalı

“2024 Avrupa İklim Durumu Raporu” hiçbir kıtanın Avrupa kadar hızlı ısınmadığını ortaya koydu. Bugün yayımlanan rapora göre, geçen yıl birçok kez sıcaklık sınırı aşıldı ve olumsuz rekorlar kırıldı.

Avrupa Komisyonu’nun Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) ile Dünya Meteoroloji Örgütü’nden (WMO) yaklaşık 100 bilim insanı tarafından hazırlanan rapora göre, dünya sanayi devriminden bu yana ortalama 1,3 derece ısınırken, Avrupa’da bu 2,4 derece olarak tespit edildi. Hava sıcaklığının normalden daha düşük seyrettiği İzlanda hariç, geçen yıl Avrupa’nın her yerinde ortalamanın üzerinde yüksek sıcaklıklar ölçüldü. DW Türkçe’nin haberine göre araştırmacılar, özellikle selden korunma ve sıcak hava baskısına karşı ülkelerin en kısa sürede önlemler alması ve bu değişim ile uyumlu tedbirleri hayata geçirmesi konusunda uyarıyor. Haber Merkezi

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