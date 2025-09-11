Küresel Sumud'a sahip çıkalım - Dünya iyilikte birleşiyor

İsrail’in Gazze ablukasını kırmak için 44’ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu adıyla teşkil olunan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos’ta İspanya’nın Barselona şehrinden Gazze’ye doğru yola çıktı.

Türkiye’den aralarında tanınan isimlerin de olduğu yaklaşık 100 kişi, farklı ülkelerdeki limanlara giderek filoya katıldı. Türkiye limanlarından gemi kalkışının olmayışı tepkilere yol açtı ve akıllarda soru işaretleri bıraktı. Bazı aktivistler de bu durumu Türkiye adına utanç verici olarak değerlendirdi.

Kararlılık filosunu takip edelim

44 ülkeden sanatçı, siyasetçi, gazeteci, aktivist kimlikleriyle tanınmış isimlerle birlikte binlerce kişi Gazze ablukasını kırmak üzere İspanya’ya ulaştı. Küresel Sumud Filosu, şu anda İspanya’da Tnurs Sidi Busaid Limanı’nda. Tunus’tan katılacak teknelerle beraber Gazze’ye doğru yola çıkacak. Bu hareket dünya tarihi için çok güzel ve çok önemli bir gelişme. Din, dil, ırk fark etmeksizin binlerce insanın sadece iyilik ve Filistin’e yapılan zulmü durdurmak için bir araya gelmesi muhteşem bir olay. Onlar her türlü riski göze alarak bu yola çıktılar. Biz de onlara hem dualarımızla, hem de bu harekete desteğimizle sahip çıkmalıyız. Nerede ve ne durumda olduklarını her an takip etmeliyiz.

Dünya iyilikte birleşiyor

Dünya’da güzel gelişmeler oluyor. Dünya insanlarının İsrail’in alçak yüzüne karşı öfkesi ve nefreti artarken, Filistin’e ve İslâmiyet’e sevgisi ve saygısı artıyor. Bazı vicdanlı dünya liderleri de Filistin’i ve Küresel Sumud’u destekleyen adımlar atıyor. Meselâ İtalya’da Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek gösterileri devam ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kriz bölgesine seyahat etmenin risklerine maruz kalmaları hâlinde Sumud Filosu’na katılan İtalyanların güvenliğini sağlamak için tüm tedbirlerin alınacağını söyledi ve vatandaşlarını koruma sözü verdi. Şunu merak ediyorum, acaba Türkiye limanlarından gemi kalkışına izin vermeyen bizim liderlerimiz de filonun karşılaşabileceği muhtemel bir tehlike durumunda Meloni gibi vatandaşlarını koruma sözü verdi mi? Ya da verecek mi?

Merak ediyorum...

Bir iyilik hareketi de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den geldi. Sanchez, başbakanlık binasında yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma karşı 9 maddelik yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Bunlar özetle, 1-Silâh ambargosu. 2-İsrail ordusuna yakıt taşıyan gemilerin İspanya limanlarından geçişi ve savunma malzemesi taşıyan uçakların hava sahasından geçişi yasaklanacak. 3-Gazze’deki soykırım ve savaş suçlarına doğrudan katılan kişilerin İspanya’ya girişi yasaklanacak. (Bu, Netanyahu ve tüm hükümet üyelerini kapsıyor) 4-İthalat yasağı. 5- Konsolosluk hizmetlerinin kısıtlanması. 6- Filistin Devleti ile işbirliğinin artırılması. 7-Refah Sınır Kapısı’ndaki AB yardım misyonuna ve çeşitli projelere personel desteği arttırılacak. 8-BM’nin Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA’ya yapılan katkı 10 milyon avro arttırılacak. 9-Gazze’ye yönelik insanî yardım ve işbirliği bütçesi 150 milyon avroya çıkarılacak. Vicdanlı dünya liderleri İsrail belâsından Filistin’i kurtarmak için kafa yorup kararlar alırken, bizim hükümetimiz ne yapıyor? Merak ediyorum.

Dualarımız onlar için

“Sumud” Arapça’da, sebat, kararlılık anlamına geliyor. Küresel Sumud filosu iki kez İsrail tarafından Tunus’ta dron saldırısına uğramasına rağmen bu yoldan vazgeçmiyor ve aktivistler korkmadıklarını dile getiriyor. Küresel Sumud Filosu’nu internetten canlı takip edebilirsiniz. https://globalsumudflotilla.org/tracker/.

Onlar Gazze’yi korumak için her şeyini bırakıp bir yola çıktı. Biz de onları korumalıyız. Eğer bir aksilik olur da onlarla iletişimimiz kesilirse, daha güçlü bir şekilde sesimizi yükseltmeliyiz. Dualarımız onlar için. İnşallah selâmetle Gazze’ye varırlar.