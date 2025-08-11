"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Avustralya: Filistin Devletini tanıyacağız

11 Ağustos 2025, Pazartesi 09:00
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin Devletini tanıyacaklarını bildirdi.

Albanese, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 

Ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını belirten Albanese, bu kararı eylüldeki BM Genel Kurulunda resmiyete dökeceklerini söyledi.

Albanese, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur." ifadesini kullandı.

Gazze'deki açlığa da dikkati çeken Albanese, "Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor." dedi.

Albanese, Filistin devletini tanıma kararının sadece sembolik olduğu yorumlarını da reddederek, " Bu karar, bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Balıkesir-Sındırgı'daki depremden sonra 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit edildi

    Geceyi sokakta geçirdiler

    BMGK'nin daimi 5 üyesinden sadece ABD, İsrail'e desteğini sürdürdü

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Avustralya: Filistin Devletini tanıyacağız

    Balıkesir'deki 6,1'lik depremden sonra 4 üzerinde 3 deprem daha oldu: Ölü ve yaralılar var!

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Sındırgı'da bir bina yıkıldı

    Ahir zaman felaketlerinden kurtulmak

    Hac ön kayıt başvuruları yarın başlıyor

    Şiirin hakikati: Esma'ül Hüsna -2

    Ehl-i Beyt'in anlamı ve misyonu

    Almanların çoğunluğu Filistin’in ''şimdi'' devlet olarak tanımasını istiyor

    'Konuşursak çocuklarımız işinden olur'

    Şeffaf komisyon kapalı toplandı

    KKM’nin maliyeti 60 milyar dolar

    Sinop, Mersin ve Denizli'deki orman yangınlarında son durum?

    1,2 milyon kişi yasal takibe düştü

    Trump-Putin görüşmesi öncesinde Avrupa ülkelerinden ortak açıklama

    Son 55 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Balıkesir'deki 6,1'lik depremden sonra 4 üzerinde 3 deprem daha oldu: Ölü ve yaralılar var!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Geceyi sokakta geçirdiler
    Genel

    BMGK'nin daimi 5 üyesinden sadece ABD, İsrail'e desteğini sürdürdü
    Genel

    Avustralya: Filistin Devletini tanıyacağız
    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'daki depremden sonra 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.