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22 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Trump'a övgü dolu sözler

22 Temmuz 2025, Salı 12:16
Trump, Ermenistan ile Azerbaycan'ın nihai bir anlaşmaya varmadaki çabaları gibi birçok faaliyeti nedeniyle kendisiyle ilgili övgü dolu sözler kullanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in video görüntüsünü sosyal medya platformunda yayınladı.

 

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Aliyev'in Karabağ'ın simge şehirlerinden Şuşa'da düzenlenen "Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı 3. Global Medya Forumu'ndaki konuşmasında kendisinden bahsettiği kesiti paylaştı.

Paylaşımda Aliyev, ABD başkanı pozisyonu hakkında Trump'ı tercih ettiğini belirterek, Trump'ın Azerbaycan halkı ile aile gibi temel değerleri paylaştığını kaydetti.

Trump'ı bir savaş başlatmamış tek ABD Başkanı olarak tanımlayan Aliyev, "Kendisi savaşları sona erdirmeyi amaçlayan bir kişi ve küresel güvenlik meseleleriyle yoğun bir şekilde meşgul olmasına rağmen Ermenistan ile Azerbaycan’ın nihai bir anlaşmaya varmasına yardımcı olma yönündeki kişisel çabasından dolayı kendisine özellikle minnettarız." ifadesini kullandı.

Aliyev, Trump'ın Güney Kafkasya'yı gündeminde tuttuğunu kaydederek, Azerbaycan'ın Trump'ın başkanlık başarısından memnun olduğunu ve kendisine başarılar dilediğini ekledi.

AA

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