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8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi

08 Şubat 2020, Cumartesi 19:07
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha koronavirüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 7’ye yükseldiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, BAE’de 2 kişi de daha koronavirüs tespit edildiği ve vaka sayısını 7’ye yükseldiği belirtildi.

Vakaların ülkede süren periyodik taramaları sonucu tespit edildiği belirtildi. Ayrıca teşhis konulan hastaların durumunun stabil olduğu ve tıbbi gözlem altında oldukları belirtildi.

Ayrıca bakanlık, tüm önleyici tedbirlerin alındığını ve BAE vatandaşlarının güvenliğini sağlama noktasında ülkedeki tüm departmanlar ve ilgili makamların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

Etiketler: BAE, koronavirüs
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