BAE ve Umman'nın Mescid-i Aksa'ya 'normalleşme' ziyaretleri tepki çekti

Filistin Fetva Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'dan iki heyetin, İsrail polisinin koruması altında ve İsrail Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yaptığı "normalleşme ziyaretlerini" kınadı.

Filistin Fetva Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya yapılan normalleşme ziyaretleri, işgalci İsrail askerlerinin ve yerleşimcilerin yıllar boyu Aksa'ya yaptığı saygısızca baskınlardan farklı değil." ifadelerine yer verildi. Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait olduğuna ve "İsrail'le normalleşme ziyaretleri" dışında bütün ziyaretçilerin hoş karşılanacağına vurgu yapılan açıklamada, "tehlikeli" olarak nitelenen söz konusu ziyaretlerin olumsuz yansımaları olacağı kaydedildi. Umman ve BAE'den gelen iki heyet, geçen günlerde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmişti. İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende imzalanmıştı. AA

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