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21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Fransa’nın Eyüp Sultan’ı kapılarını açtı

20 Eylül 2026, Pazar 17:00
Fransa’nın Roubaix şehrinde minaresi, 8 kubbesi, iç dekorasyonundaki mavi tonlarıyla dikkat çeken Eyüp Sultan Camii, Avrupa Miras Günleri kapsamında kapılarını ziyarete açtı.

Avrupa ülkelerinde her yıl düzenlenen Avrupa Miras Günleri kapsamında, tarihi yapılar ve ibadet yerleri halkın ziyaretine açılıyor. Fransa’nın kuzeyindeki Roubaix şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii de, Avrupa Miras Günleri kapsamında bu hafta sonu “Açık Kapı Günleri” etkinliği düzenledi. Tüm vatandaşların ziyaretine açılan camide, etkinlik kapsamında İslam dini ve caminin mimarisi hakkında Türkçe ve Fransızca bilgi verildi.

AA

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