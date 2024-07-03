Başkan Biden’ın Gazze politikasına tepki istifaları

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in Gazze saldırılarına yönelik politikalarından dolayı istifa eden ve aralarında Dışişleri ve Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğu 12 hükümet çalışanı ortak açıklama yayımladı.

ABD yönetiminin Gazze politikasının “fiyasko ve ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit” olarak tanımlandığı açıklamada, “Amerika’nın İsrail’e sağladığı diplomatik koruma ve silah akışı, Filistinlilerin öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesinde inkar edilemez şekilde suç ortağı olmamıza sebep olmuştur.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Bu sadece ahlaki açıdan kınanacak ve uluslararası insancıl hukuku ve ABD yasalarını açıkça ihlal eden bir durum olmakla kalmamış, aynı zamanda Amerika’yı da hedef haline getirmiştir” denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı “Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki” birimi Genel Müdürü Josh Paul, Ekim 2023’te Biden’ın Gazze politikalarına tepki için istifa eden ilk isim olarak öne çıkmıştı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığında iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline, ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Biden’ın Gazze saldırılarına desteği nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu. AA

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