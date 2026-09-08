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Antalya ve Adana'da ormanlık alandaki yangınlara müdahale sürüyor

08 Eylül 2026, Salı 09:54
Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçeleri ile Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesine sıçradı. Yangın sebebiyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Yol sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

Antalya-Isparta kara yoluna kadar ulaşan yangında alevlerin kara yolunun karşısına geçmesi ekiplerin yoğun müdahalesiyle önlendi. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Serik

Antalya'nın Serik ilçesinin Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen sebepleyangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Engelliler İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü. Gece saatlerinde başlayan yangına 12 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 su tankeriyle müdahale sürüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Adana

Adana'nın Kozan ilçesi Doğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen sebeple duman yükseldi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti.

İki farklı noktadaki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

AA

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