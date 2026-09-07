Meksika'da Gazze'deki çocuklarla dayanışma için uçurtmalar uçuruldu

Meksika’nın başkenti Mexico City’de düzenlenen “Gazze İçin Uçurtmalar” etkinliğinde katılımcılar, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi’nde (UNAM) “Gazze İçin Uçurtmalar” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla hazırladıkları uçurtmaları birlikte uçurdu. İsrail’in tehditlerine dikkat çektiler Etkinlikte, Gazze Şeridi’nden İsrail yönüne uçurtma gönderilmesine ilişkin son İsrail tehditlerine dikkat çekildi. Katılımcılar, uçurtmalar aracılığıyla Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi. AA

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