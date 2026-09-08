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Almanya Türklerinden AfD tepkisi

08 Eylül 2026, Salı 00:48
Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt seçimlerinde birinci parti çıkması, Almanya’daki Türk toplumunda endişeye yol açtı. Almanya'daki Türk Toplumu (TGD), aşırı sağın hedefindeki toplulukların korunmasının "demokratik sorumluluk" olduğunu vurguladı.

 


Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt seçimlerinde birinci parti çıkması, Almanya’daki Türk toplumunda endişeye yol açtı.

Almanya’daki Türk Toplumu (TGD), özellikle göçmenler, Müslümanlar, Yahudiler ve aşırı sağın hedef aldığı diğer gruplar için daha güçlü ve kalıcı güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundu.

İNSANLAR GÜVENLİK ENDİŞESİ İÇİNDE


TGD Eş Başkanı Mehtap Çağlar, seçim sonuçlarının yalnızca siyasi oranlardan ibaret olmadığını belirterek, birçok insanın güvenliği konusunda kaygı yaşadığını söyledi. Çağlar, “İnsanlar çocuklarının okula korkmadan gidip gidemeyeceğini, sokakta güvende olup olmadıklarını ve bu ülkede kendilerini hâlâ ait hissedip hissedemeyeceklerini düşünüyor” dedi.

KORUMA VE ÖNLEME HİZMETİ GÜÇLENMELİ


TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu da, federal hükümet ile Saksonya-Anhalt yönetimine çağrıda bulunarak, ırkçı, antisemitik, Müslüman karşıtı ve diğer azınlık karşıtı saldırıların mağdurlarına yönelik danışmanlık, koruma ve önleme hizmetlerinin güçlendirilmesini istedi. Sofuoğlu, siyasi tehditlerin şiddete dönüşmesinin beklenmemesi gerektiğini belirterek, mağdurların başvurabileceği güvenilir ve yeterli kaynakların oluşturulmasını talep etti.

DIŞLAYICI SÖYLEM GELECEĞİ OLUMSUZ ETKİLER

TGD, aşırı sağın dışlayıcı söylemlerinin Saksonya-Anhalt’ın ekonomik ve demografik geleceğini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Eyalette önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 200 bin kişilik iş gücü açığı oluşmasının beklendiği belirtildi.

İnsanların kökenleri, inançları veya cinsel kimlikleri sebebiyle kendilerini güvende hissetmemesinin eyaletin geleceğini de tehdit edeceğini belirten  Çağlar, “İnsanları ülkeden veya toplumdan uzaklaştırmak Sachsen-Anhalt’ın kendisine zarar verir. Ailelerimiz, işimiz, dostluklarımız ve evimiz burada. Bizi istemeyenler, aslında bize ihtiyaç duyacak. Her şeyden önce devletin anayasal görevi bizi korumaktır” dedi.

"DEMOKRATİK SORUMLULUK" HATIRLATMASI


TGD ayrıca Saksonya-Anhalt’taki tüm demokratik partilere, AfD ile iş birliği ve siyasi tavizlere karşı oluşturulan siyasi “duvarın” korunması çağrısında bulundu. Sofuoğlu, demokratik sorumluluğun özellikle zor dönemlerde hedef haline getirilen insanları korumaktan geçtiğini vurguladı. Berlin-ANKA

Etiketler: Almanya, Aşırı sağ, AfD, TGD, Saksonya-Anhalt, Türk toplumu
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