Başörtülüleri tacize tepki

Fransa İslam Konseyi (CFCM), başörtülü Müslümanların maruz kaldığı medya ve siyaset kaynaklı tacizi kınadığını bildirdi.

CFCM’den yapılan açıklamada, başörtülü kadınların Fransa’da “kolay hedef haline getirildiği” ve kadınların başörtüsü takma tercihlerinin farklı gerekçelerle sorgulandığı belirtildi. Medya ve siyaset arenasında başörtülü kadınlara karşı “zararlı ve damgalayıcı” bir kampanya yürütül- düğüne dikkati çekilen açıklamada, bu toplumsal gerilimi arttırdığı ve ulusal birliği zayıflattığı kaydedildi. Açıklamada başörtülü kadınlara yönelik medya ve siyaset kaynaklı tacizin kınandığı vurgulandı. CFCM’den yapılan açıklamada, başörtülü kadınların Fransa’da “kolay hedef haline getirildiği” ve kadınların başörtüsü takma tercihlerinin farklı gerekçelerle sorgulandığı belirtildi. AA

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