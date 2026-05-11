Trump: Hürmüz Boğazı’na ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran’a yönelik değerlendirmede bulundu.

Trump, ABD’nin, İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu neden hala ele geçiremediğine ilişkin soruya, “Bunu bir noktada elde edeceğiz, onu gözetim altında tutuyoruz. Biliyorsunuz, Uzay Kuvvetleri diye bir şey kurdum ve orada her şeyi izliyorlar” cevabını verdi. Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Hürmüz Boğazı’na ihtiyaçları olmadığını kaydeden Trump, “Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk. Boğazın kullanımında yüzde 1’lik bir payımız var ve bunu da bir iyilik olarak yaptık” dedi.

İran savaşı bitirmek istiyor

İran resmî haber ajansı IRNA’ya göre, İran, ABD’nin saldırıların sonlandırılması için önerdiği 14 maddelik metne cevabını Pakistan’daki arabuluculara​​​​​​​ gönderdi. İran’ın ilettiği cevapta, odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğu belirtildi. Pakistan da İran’ın ABD’ye ateşkes müzakerelerine ilişkin cevabını Amerika Birleşik Devletleri’ne iletti.

İran: ABD teslim olmamızı istiyor

İran’ın ABD’nin önerdiği planı “teslimiyet anlamı taşıyan bir teklif” olarak değerlendirdiği belirtildi. İran devlet televizyonu, ABD’nin önerdiği ve Tahran’ın cevapladığı taslak tasarıya ilişkin bir bildiri yayınladı. Bildiride, “Tahran, Trump’ın aşırı talepleri karşısında İran’ın teslim olması anlamına gelen ABD planını reddetmiştir” ifadelerine yer verildi. İran’ın ABD’ye sunduğu öneride, Washington’un savaş tazminatı ödemesi ve Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenliğinin tanınmasının istediği aktarıldı. Ayrıca İran’ın, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini de ABD tarafına ilettiği kaydedildi.