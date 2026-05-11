Putin: Ukrayna savaşının sonuna geldik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin zaferini kutlamak için Moskova’da düzenlenen askerî geçit töreninin ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermekte olduğunu düşündüğünü söyledi.

Gazetecilere konuşan Putin Ukrayna’da “özel askerî operasyon” diye nitelendirdiği savaşa için “Bence mesele sona eriyor” dedi ve Kiev hükümetine Batı’nın verdiği desteği kınadı. Kutlamalar öncesinde Rusya ve Ukrayna arasında üç günlük ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes haberini ABD Başkanı Donald Trump 9 Mayıs’ta vermişti. Haber Merkezi

