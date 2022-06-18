Belçika’da mesajlara bakmama hakkı

Belçika’daki koalisyon hükümetini oluşturan partiler, günlük iş saatlerini artırarak haftada 4 gün çalışma ve mesai saatleri dışında mesajlara ve e-postalara bakmama hakkı gibi konularda anlaşma sağladı.

Hükümetin üzerinde uzlaşmaya vardığı “iş gücü reformu” çalışanların haklarıyla ilgili çeşitli konularda yenilikler içeriyor. Anlaşmayla daha önce de kabul gören ve çalışanlara iş saatlerini günlük 10 saate çıkararak haftada 4 gün çalışma imkanı veren teklif üzerinde nihai uzlaşı sağlanmış oldu. Uzlaşılan bir diğer konu da mesai saatleri dışında çalışanların kendilerine iş yeri tarafından gönderilen e-posta ve internet mesajları gibi bildirimlere karşılık vermeme hakkı oldu. AA

Okunma Sayısı: 83

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.