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Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle geçti - Muhammed Salah 3 gol attı - Okan Buruk kırmızı kart gördü

19 Eylül 2026, Cumartesi 23:00
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da, Mısırlı yıldız Muhammed Salah galibiyette büyük rol oynadı.

4. dakikada Galatasaray sol taraftan ceza alanına yakın yerden Jakobs ile kullandığı taç atışında gol ararken bir anda kalesinde golü gördü. Taç atışı sonrasında son olarak savunmada Mustafa Eskihellaç'ın uzaklaştırdığı top ile kendi yarı alanında rakip savunmanın arkasında buluşan Muhammed Salah, ceza alanına kadar girdi. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncu, yerden bir vuruşla topu Uğurcan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0

9. dakikada Pina'nın sol taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın yerden vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa ile çıkardığı topu Sanchez kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Pina'nın ters kafa vuruşunda, Dju meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.

37. dakikada soldan hızla ceza alanına giren Jakobs'un şutunda, kaleci Onana'nın güçlükle çeldiği top üst direğe çarparak uzaklaştı.

39. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Muhammed Salah'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saviolo'nun yerden şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-0

44. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Dju, savunmada Sanchez'den kaptığı topu Salah'a aktardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

İlk yarı bordo-mavili takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada Sallai'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onana topu çıkardı.

60. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında Saviolo'nun şutunda, savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır kornere çeldi.

72. dakikada sarı kartı bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazdan kırmızı kart gördü.

80. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında, Ozan Tufan'ın pasında orta alanda aldığı top ile sağ çaprazdan ceza alanına giren Salah, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı plase vuruşla yerden filelere gönderdi: 4-0

85. dakikada Ugochukwu, Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izleyen Batuhan Kolak, sarı kartı iptal edip bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Muhammed Salah galibiyette büyük rol oynadı

Salah, Süper Lig'de çıktığı ilk büyük karşılaşmasında "hat-trick" yapmayı başardı. 3 gol ve 1 asist katkısı sağlayan Mısırlı oyuncu, takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu.

Mısırlı oyuncu, 4, 44 ve 80. dakikalarda takımının gollerini atarken 39. dakikada Saviolo'nun golünün pasını verdi.

Ligin ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Mısırlı yıldız, Galatasaray maçında fileleri 3 kez havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti.

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Salah, Galatasaray maçında attığı 3 gol ile gol sayısını 7'ye çıkardı.

Thomas Reis ile ilk maçta galibiyet

Trabzonspor, perşembe günü sözleşme imzalayarak takımın başına getirilen Thomas Reis ile ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Reis ile Galatasaray'ın namağlup ünvanına son vererek puanını 10'a çıkaran bordo-mavililer, tekrar zirve yarışında iddiasını ortaya koydu.

Galatasaray, puansız dönüyor

Haftaya 13 puan ile lider giren Galatasaray, zorlu Trabzon deplasmanından puansız ayrıldı.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yenilgisini Trabzon'da yaşarken ilk kez de gol atamadı.

AA

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