Belçika’da ölü sayısı 37 oldu

Belçika’da, geçen hafta meydana gelen sellerde vefat edenlerin sayısının 37’ye çıktığı bildirildi.

Ulusal Kriz Merkezi, daha önce ulaşılamayan 5 kişinin daha öldüğünün tesbit edildiğini, böylece şu ana kadar 37 kişinin vefat ettiğini açıkladı.

Özellikle ülkenin doğusunu etkileyen sellerde, önceki günlerde 473 kişiye ulaşılamadığını belirten yetkililer, şu anda bu sayının 6 olduğunu duyurdu.

Kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, çalışmalara, polislerin yanı sıra dalgıçların da katıldığını ve sel bölgesindeki nehirlerle göllerde aramaların yoğunlaştığı kaydedildi.

Belçika’da geçen hafta aşırı yağışın yol açtığı seller, özellikle Liege, Vervier, Spa, Namur gibi şehirlerde ve yakınlarındaki kasabalarda etkili olmuştu.