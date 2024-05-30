Beyaz Saray'a göre İsrail kırmızı çizgiyi aşmamış!

İsrail ordusu, yerinden edilen sivillerin sığındığı Refah’taki saldırılarını sürdürürken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Refah’taki çadır kampına yönelik son saldırısını ve ABD yönetiminin tepkisi hakkında konuştu.

Vahşete tepki yağıyor Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın “İsrail Refah’a girerse silah yardımını durdurabiliriz” şeklindeki kırmızı çizgisinin aşılıp aşılmadığıyla ilgili soruya ABD’nin “kırmızı çizgisini geçmedi” dedi. “İsrail ordusunun, aralarında çocukların da olduğu onlarca masum Filistinlinin ölümüne neden olan hava saldırısının ardından Refah’tan hafta sonu gelen görüntüler yıkıcıydı. Bu görüntüler içler acısı ve korkunç. Bu çatışmanın sonucu olarak hiçbir masum can kaybı olmamalı” şeklinde konuşan Kirby, sivillerin ölümünü “çok trajik ve üzüntü verici” sözleriyle yorumladı. AA

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