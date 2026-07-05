Venezuela’dan Türk ekibe kahramanlık nişanı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela’da depremden en çok etkilenen La Guaira’da, yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guaira Limanı’nı ziyaret etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ile Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez’in de katıldığı ziyarette Rodriguez, arama kurtarma ekipleri liderlerine, “Venezuela Kahramanı” nişanı verdi. Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten’e de kahramanlık nişanı takdim etti. AA

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