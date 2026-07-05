Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu üyeleriyle AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralan İrlanda’nın Cork şehrini ziyaret etti.

AB’nin aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler ile Hamas üyelerine yönelik yaptırımları kabul ettiğini hatırlatan Von der Leyen, AB Komisyonunun yakında yeni seçenekleri içeren bir belge sunacağını bildirdi. Von der Leyen, Komisyonun ayrıca 10 ay önce AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamındaki ticaret ayrıcalıklarının askıya alınmasını önerdiğini belirterek, “Bu önemli ekonomik sonuçlar doğuracak bir teklif. Ancak öneri, nitelikli çoğunlukla oylanmak üzere hala üye devletlerin önünde duruyor. (İsrail’e yaptırımlar konusunda) Top artık üye devletlerin sahasında.” değerlendirmesini yaptı. AA

Okunma Sayısı: 363

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.