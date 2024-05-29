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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Vahşete tepki yağıyor

29 Mayıs 2024, Çarşamba 00:50
İSRAİL, VAHŞET VE GADDARLIKTA SINIR TANIMADIĞINI REFAH’TA YAPTIĞI SON KATLİAMLA BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ.

HAKLI GÖSTERİLEMEZ - “İÇLER ACISI” - “TRAJİK HATA...”

Vahşete tepki yağıyor

İsrail’in Refah saldırısına dünyadan tepkiler büyüyor. İsrail’in Refah’ta onlarca kişinin yanarak can vermesine yol açan hava saldırısına birçok ülkeden tepki geldi.

İsrail hükümet sözcüzü Avi Hyman, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’nin Refah kentinde meydana gelen toplu ölüm olayına ilişkin soruşturmasının ilk bulgularının, “Hamas komutanlarına yönelik bir hava saldırısının Filistinli sivilleri öldüren bir yangına yol açtığı” yönünde olduğunu söyledi.

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin ölümcül saldırılarla ilgili “İnsanlıkla hiçbir ilgisi olmayan bu barbarların ve katillerin hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Katar

Katar, bu saldırının kuşatma altındaki Gazze Şeridi’ndeki insani krizi daha da kötüleştirecek uluslararası yasaların ciddi bir ihlali olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saldırının ateşkes ve rehine değişimi anlaşmasına varılması için arabuluculuk çabalarını engelleyebileceği belirtildi. Katar, ABD ve Mısır’ın yanı sıra İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması amacıyla aylardır süren görüşmelerde arabulucu rolü oynuyor.

Mısır

Mısır “kasıtlı bombardıman” olarak tanımladığı saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail’i, Refah’ta “Uluslararası Adalet Divanı’nın askeri operasyonların derhal durdurulmasına ilişkin emrettiği tedbirleri uygulamaya” çağırdı.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Refah’ın bombalanmasının “masum Filistinli sivillerin öldürüldüğü bir gün daha” olduğunu söyledi. Saldırının ciddiyetinin “daha da büyük” olduğunu çünkü bunun, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’e operasyonlarını durdurması talimatını vermesinin ardından geldiğini söyledi.

İrlanda

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin saldırıyı “barbarca” olarak nitelendirdi. Martin saldırının “Masum çocuklar ve siviller açısından şok edici sonuçlar doğurduğunu” belirterek İsrail’i Refah’taki askeri operasyonunu durdurmaya çağırdı.

Norveç

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide saldırıların “dünyanın en yüksek mahkemesinin kararının somut ihlali” olduğunu söyledi. Eide “Uluslararası Adalet Divanı’ndan, İsrail’in Refah’taki saldırısını durdurmasını emreden zorunlu bir emir aldık. Buna uymak zorunludur. Bu bağlayıcıdır,” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının Arap mevkidaşlarıyla Brüksel’de buluştuğu sırada yaptığı açıklamada “İsrail’in UAD’nin kararına uyması gerektiğini” söyledi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından “Refah’ta çok sayıda yerinden edilmiş kişinin ölümüne yol açan İsrail saldırıları karşısında öfkeliyim. Bu operasyonların durdurulması gerekiyor. Refah’ta Filistinli siviller için güvenli alan yok. Uluslararası hukuka tam saygı ve derhal ateşkes çağrısında bulunuyorum,” ifadelerini kullandı.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock “Uluslararası hukuk herkes için geçerlidir, İsrail’in savaş politikaları için de geçerlidir,” dedi.

İtalya

İtalya Gazze’de sivillere yönelik saldırıların haklı gösterilemeyeceğini açıkladı. İtalya, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşa şimdiye kadar yaptığı en sert eleştirilerden birini yöneltti. 

 

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