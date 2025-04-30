Bir millet yok ediliyor

FİLİSTİN’İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ RİYAD MANSUR SORDU: “BM ÜYESİ BİR DEVLET, BÜTÜN BİR HALKI AÇIKÇA YOK EDİYOR. BU DURUMA NE ZAMANA KADAR TAHAMMÜL EDİLEBİLİR?”

FİLİSTİN TEMSİLCİSİNDEN ADALET ÇAĞRISI - ULUSLARARASI TOPLUMUN TAVRINA TEPKİ

İsrail’in, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) yasaklamasına ilişkin duruşmalar, Hollanda’nın idarî başkenti Lahey’deki Barış Sarayı’nda 5 gün boyunca sürecek.

İlk gün BM, Filistin, Mısır ve Malezya’nın sunum yapacağı duruşmalarda Türkiye dahil 39 devlet ve 4 uluslararası kuruluş, İsrail’in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına ilişkin kanaatlerini sunacak.

UAD’nin, İsrail’in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukukî sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail’in Filistin toplumunu yok etmek için kasıtlı strateji izlediğini belirterek, uluslararası hukukun uygulanması ve Filistinlilerin haklarının korunması için “adalet” çağrısı yaptı.

Cezasız kalacaksa neden kurallar var?

Mansur, “Filistinli olmaktan gurur duyuyoruz ancak Filistinli olmak, acıları da beraberinde getiriyor ve Filistinli olmak, hiçbir zaman bugünkü kadar acı verici olmamıştı” dedi.

Mansur, uluslararası düzenin en önemli ilkelerinin İsrail tarafından ihlal edildiğini belirterek, buna rağmen İsrail’in cezasız kalmasını eleştirdi. “Korunmaya hakkı olanlar zarar görecekse ve ihlallerinden sorumlu tutulması gerekenler korunacaksa insanlık neden kurallar koydu?” diye soran Mansur, Mahkemeyi ve BM üyesi devletleri Filistin halkının bağımsız bir devlette özgürce ve güven içinde yaşama hakkı da dahil olmak üzere haklarını korumaya davet etti. Mansur, “BM üyesi bir devlet, bütün bir halkı açıkça yok ediyor. Bu duruma ne zamana kadar tahammül edilebilir? Hiçbir Filistinli hayatta kalmayana, hiçbir Filistinli çocuğun canı bağışlanmayana kadar mı?” ifadelerini kullandı.