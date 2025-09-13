Yargı kararlarının ekonomik maliyeti de hesaplanmalı

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda konuştu.

Ekmen yaptığı konuşmada “Yargı faaliyetlerini salt bir yargı faaliyeti gibi kabul eden değerlendirmeler, en nazik kelimeyle, bizim aklımıza hitap etmiyor. Bizim aklımıza hitap etmeyen bu uygulamaları lütfen değerlendirin ve bunun Türkiye üzerindeki ekonomik maliyetini hadi ondan da vazgeçtik, tarihin en büyük bu dönüşüm, değişim faaliyetinin üzerinde sebep olduğu güvensizliği tespit edelim: Toplumsal destek yüzde 70’lerde, güven yüzde 20’lerde” dedi. TBMM - Anka

