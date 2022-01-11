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12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

BM, Afganistan için yardım kampanyası başlattı

11 Ocak 2022, Salı 18:00
Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Âcil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, insanî krizin yaşandığı Afganistan için 4,4 milyar ABD doları tutarında yardım kampanyası başlattıklarını ve bu miktarın, şimdiye kadar bir ülke için hedeflenmiş en yüksek meblağ olduğunu vurguladı.

Griffiths ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM’nin Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Afganistan için başlatılan yeni yardım kampanyasına dair bilgi verdi. Griffiths, “Ülkedeki insanî durum karşısında halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha büyük planlar yapmamız gerektiğini görü- yoruz.” dedi. Griffiths, bu kapsamda Afganistan’ın her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak “Bugün Afganistan için 4,4 milyar dolarlık yardım kampanyası başlatıyoruz. Bu miktar, tek bir ülke için başlatılmış insanî yardım kampanyalarının en yükseği ve 2021’de toplanılan paradan 3 kat daha fazladır.” ifadesini kullandı.

 

AA

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