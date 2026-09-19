Öğrencinin yükü ağır

Eğitim-İş’in 319 üniversite öğrencisiyle yaptığı ankete göre öğrencilerin yüzde 34’ü eğitimine devam ederken çalışıyor. Öğrencilerin yüzde 91’i aldığı bursun aylık harcamalarını karşılamadığını belirtiyor.

Eğitim-İş Sendikası’nın ülke genelinde 319 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, üniversite öğrencilerinin eğitim sürecinde karşılaştığı ekonomik sıkıntılar ortaya konuldu.

Hem okulda, hem işte

Katılımcıların yüzde 34’ü eğitimine devam ederken aynı zamanda bir işte çalıştığını ifade etti.

Yüzde 45’i yurtsuz

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 55’i devlet (KYK) yurdunda kalırken, yüzde 45’i yurt imkânından faydalanamadığını belirtti. İkamet ettiği ilin dışında üniversite okuyan öğrencilerin oranı ise yüzde 57 oldu. İstanbul’da ise 930 bin 565 örgün öğrenciye karşılık KYK yurtlarının yatak kapasitesinin 67 bin 677 olduğu aktarıldı.

Burs, ihtiyaçlara yetmiyor

Ankette, özel yurtta, evde ya da devlet yurdunda kalan tüm öğrencilere barınma dışındaki ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları aylık toplam harcamalarının düzeyine ilişkin soruya öğrencilerin yüzde 25’i “15 bin TL’nin üstü” cevabını verdi. Ankete devlet (KYK) bursu alıp almadıklarına ilişkin soruya öğrencilerin yüzde 64’ü ‘hayır’, yüzde 36’sı ise ‘evet’ cevabını verdi. Burs tutarının aylık harcamalarını karşılayıp karşılamadığına ise öğrencilerin yüzde 91’i yani 10 öğrenciden 9’u olumsuz cevap verdi.

Gelecek belirsiz

“Mezun olduktan sonra ne kadar sürede iş bulabileceğinizi düşünüyorsunuz” sorusuna öğrencilerin yüzde 41, “belirsiz” dedi. Ankette katılan öğrencilerin yüzde 68’i mezuniyet sonrası yurt dışına yerleşme planı olduğunu belirtti.

Ankara-Anka