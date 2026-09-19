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19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İBB davasında ek iddianame hazırlandı

19 Eylül 2026, Cumartesi 10:09
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasında 195 sayfalık ek iddianame hazırladı. Ana davayla birleştirilen yeni iddianameye 12 yeni eylem eklenirken, 29 kişi hakkında ceza talep edildi. Hakkında ceza talep edilen 29 kişi arasında tutuklu Ekrem İmamoğlu da yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasında 195 sayfalık ek iddianame hazırladı. Ana davayla birleştirilen yeni iddianameye 12 yeni eylem eklenirken, 29 kişi hakkında ceza talep edildi. Ek iddianameyle İBB ana davası kapsamındaki eylem sayısı 155'e, sanık sayısı 435'e yükseldi.

EK İDDİANAME ANA DAVAYLA BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye ilişkin soruşturma kapsamında hazırladığı ek iddianamenin devam eden İBB ana davasıyla birleştirilmesini talep etti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, ek iddianameyi kabul ederek yeni dosya ile ana İBB davası arasında “fiili ve hukuki irtibat” bulunduğu gerekçesiyle dosyaları birleştirdi.

6 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme ayrıca ek dosyada tutuklu bulunan Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Fatih Temür, Murat Dağdeviren, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Hakkında ceza talep edilen isimler arasında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Ankara - Anka

Etiketler: İBB davası, İBB ek iddianame, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ağaç ve Peyzaj AŞ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması, 29 kişi, 435 sanık, 195 sayfalık iddianame
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