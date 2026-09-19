Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Avrupa’daki motorin fiyatlarını Türkiye ile karşılaştırmasına, “Madem Avrupa’yla mukayese edeceğiz, yalnızca pompadaki rakamı değil, o pompanın karşısındaki vatandaşın cebini de mukayese edelim. Avrupa’nın mazot fiyatını söylüyorsunuz da Avrupa’nın gelirini niye söylemiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

“Milletimizin derdi mazotun Avrupa’dan 50 lira ucuz olması değil; 100 liralık mazotu alırken cebinden çıkan paranın ağırlığıdır” diyen Ağıralioğlu, “Onun için Avrupa’yı örnek gösterecekseniz, yalnızca fiyatını değil; maaşını da alım gücünü de vatandaşına yüklediği vergi yükünü de beraber konuşacağız. Millet deposundan eksileni de bilir, sofrasından eksileni de bilir, maaşından eksileni de bilir. Ve emin olun; millet cebinden eksileni unutmaz” dedi. Ankara - Anka

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