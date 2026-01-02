BM, İsrail’in iddiasını delilleriyle çürüttü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail’in 1 Ocak’tan itibaren kayıt yaptırmayan uluslararası kuruluşları kapatma kararının, Gazze’de sağlık hizmetleri ile barınma, eğitim, temiz suya erişim ve gıda gibi çeşitli alanlardaki insanî yardım faaliyetlerine ciddi darbe vuracağını açıkladı.

OCHA’dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in, sivil toplum kuruluşlarını (STK) kayıtlarını yenilemedikleri gerekçesiyle kapatma kararına ilişkin değerlendirmede bulunuldu. OCHA, İsrail’in STK’ları kapatmasına rağmen “insanî yardımların ve faaliyetlerin etkilenmeyeceği, Gazze’ye yapılan yardımların yüzde 99’unun aynı kalacağı” iddiasına itiraz ederek, STK’ların kapanmasının insanî yardım faaliyetlerini büyük ölçüde aksatacağını vurguladı. BM’ye göre yeni STK kayıt sistemi muğlak, keyfî ve siyasî kriterler içeriyor; bu durum uluslararası hukuk ve insanî yardım ilkeleriyle bağdaşmıyor. STK’ların kapatılması hâlinde Gazze’deki sağlık merkezlerinin üçte birinin kapanacağı, sahra hastaneleri ve acil insanî hizmetlerin çökme riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi. AA

