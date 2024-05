BM, Srebrenitsa'da soykırımı kabul etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU, 1995’TE BOSNA-HERSEK’İN SREBRENİTSA KENTİNDE YAKLAŞIK 8 BİN MÜSLÜMAN ERKEK VE ÇOCUĞUN KATLEDİLDİĞİ 11 TEMMUZ’U, “SOYKIRIMI DÜŞÜNME VE ANMA GÜNÜ” İLAN ETTİ.

“Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü” kararı, Bosnalı Sırplar ve Sırbistan’ın sert tepkisine rağmen 193 üyeli genel kurulda 84 üye ülkenin oylarıyla kabul edildi.

ABD, İngiltere ve Fransa, 11 Temmuz’un “Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü” ilan edilmesi yönünde oy kullandı.

Sırbistan, Rusya, Çin ve Macaristan’ın da aralarında bulunduğu 19 ülke, öneriye ret oyu verdi. Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Slovenya, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, 11 Temmuz’un “Srebrenitsa Soykırımı’nı Anma Günü” ilan edilmesine ilişkin karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, “Kararın kabulü, soykırım mağdurları için adaletin bir gereğidir” dedi. Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, kararın Bosna Hersek için tarihi bir an olduğunu söyledi. Karic: “Avrupa’nın her yerindeki, dünyanın her yerindeki gençler, tek bir amaç için soykırımı öğrenecekler. Bu amaç, böyle bir şeyin bir daha yaşanmamasıdır.” diye konuştu.