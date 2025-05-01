Gazze Şeridi’ndeki çocuklar, açlıklarını dünyaya duyurmak için İsrail ordusunun yıktığı binaların ve evlerin enkazı arasında gösteri düzenledi.

İsrail’in soykırımına karşı çeşitli etkinlikler gerçekleştiren gönüllülerin oluşturduğu “Dört Arkadaş” ekibinin Han Yunus’ta düzenlediği etkinliğe, Gazze’de açlık çeken ve hayatta kalma mücadelesi veren çok sayıda çocuk katıldı. “Dört Arkadaş” ekibinin temsilcisi Resmi Ebu’l-Ayneyn de bunun, düzenledikleri 25. etkinlik olduğunu ama en zoru olduğunu anlatarak, “Çocuklarımız ne yiyecek bulabiliyor, ne ilaç ne de güvenli bir barınak” dedi.

İsrail’in, yardımların girişini engellediğini ve marketlerde hiçbir şey kalmadığını aktaran Resmi, “Açlık bombalar kadar öldürücü. Bu, halkımıza karşı açlığın silah olarak kullanılmasıdır” diye konuştu.

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Gazze Şeridi’ndeki Açlık derinleşti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’ndeki ihtiyaç sahibi Filistinlilere daha önce ulaştırılan yardım malzemelerinin tükendiğini ve açlığın daha da derinleştiğini belirtti. UNRWA’nın X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze’ye ulaştırılmaya hazır hâlde bekleyen yardımların önündeki tek engelin sınır kapılarının açılması olduğu kaydedildi. UNRWA’nın yaklaşık 3 bin insani yardım yüklü tırının Gazze’ye girmeyi beklediğine dikkat çekilen paylaşımda İsrail yönetimi tarafından uygulanan kuşatmanın kaldırılması gerektiği belirtildi.

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Abluka çocukların ve yaşlıların sessiz katili

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, değerlendirmelerde bulundu. İsrail’in Gazze’ye yönelik yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü insanî yardım ablukasını kınayan Touma, “Gazze’deki çocuklar aç uyuyor. Gazze’ye uygulanan abluka çocukların ve yaşlıların sessiz katili” dedi. Touma, Gazze’deki ailelerin gıdaya ulaşmada yaşadığı sıkıntıya dikkati çekerek, yardım dolu 5 binden fazla tırın Gazze’ye giriş için beklediğini ancak bunların engellendiğini söyledi. İsrail’in bu kararının insanî yardım çabalarını sekteye uğrattığını vurgulayan Touma, yaşanan bu durumun, Gazze’de her gün yoğun bombardımana maruz kalan sivillerin hayatlarını ve hayatta kalmalarını tehdit ettiğinin de altını çizdi.