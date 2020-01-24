Brexit anlaşması imzalandı: Yeni bir sayfa açıyoruz

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasını imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasını imzaladı.

Michel, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bazı şeyler değişecek ancak dostluğumuz baki. Ortak ve müttefikler olarak yeni bir sayfa açıyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen ise Brexit anlaşmasının taraflarınca imzalanmasının Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanmasının yolunu açtığını kaydetti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyor. AP'nin 29 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenecek Genel Kurul'da anlaşmayı oylaması bekleniyor. Bunun ardından AB Konseyi'nin tüm Birlik adına yazılı bir karar kabul etmesi gerekiyor.

İngiltere'nin AB'den 31 Ocak'ta ayrılması bekleniyor.