Alacak verecek meselesi mi?

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların perde arkasını, cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö.’nün köylüsü Ali İhsan Adatepe anlattı.

Katliamın biçerdöver işi yapan şahıslarla yaşanan alacak verecek kavgasının ardından başladığını öne süren Adatepe, zanlının kaçarken araç değiştirmek için önüne çıkan vatandaşlara ve öğretmenlere kurşun yağdırdığını iddia etti. Adatepe, “Duyduğum kadarıyla alacak verecek meselesi varmış. Daha önce çocuğu dövmüşler. Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; ‘Gelin anlaşalım’ diyor. O tarafta büyük köyün orada buluşuyorlar. Onlar geldiğinde pusu kurmuş, bunları vurmuş, bizim bildiğimiz kadarıyla” dedi. Haber Merkezi

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