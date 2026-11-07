Kırım Tatarlarına Rusya’dan ağır baskı

Kırım’da, Kırım Tatarlarına yönelik gözaltılar, ağır hapis cezaları ve kültürel mirasa yönelik müdahaleler sürüyor.

Rus yargısı, Kırım Dayanışması’ndan 6 aktiviste 97 yıl hapis cezası verdi. Üç çocuk annesi Diana Havrilyuk ise Ukrayna ordusuna yaklaşık 3 bin ruble bağış yaptığı iddiasıyla 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Baskıların kültürel boyutunda ise Rus yönetiminin tarihi Hansaray’da düzenlediği askeri içerikli etkinlikler Ukrayna ve Kırım Tatar Milli Meclisinin tepkisini çekti.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve Meclis Başkanlık Divanı, etkinliklerin Kırım Tatarlarının tarihi mirasının Rusya’nın siyasi propagandası için kullanılması anlamına geldiğini belirterek tepki gösterdi. Karar’ın haberine göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da 30 Ekim’de yaptığı açıklamada Hansaray’da planlanan etkinlikleri protesto etti.

Haber Merkezi