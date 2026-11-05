Fatma Betül Sayan Kaya ile 2 şüpheli adliyede

Fon soruşturması kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül adliyeye geldi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül adliyeye geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adliyesi'ne geldi. Şüphelilerin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor. AA

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