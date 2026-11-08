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8 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

Risale-i Nur müfredata girmeli - Can Kardeş Kasım sayısı çıktı!

08 Kasım 2026, Pazar
Can Kardeş’in Kasım sayısı çıktı. Risale-i Nur’un eğitimdeki ye-rinden çizgi kahramanlarının maceralarına ve Öğretmenler Günü etkinliğine uzanan içerikler sizleri bekliyor.

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Öğrenmek yalnızca bilgi edinmek değil, aynı zamanda çevremizdeki güzellikleri fark etmek ve onlar üzerinde düşünmektir. Bu sayıda, Risale-i Nur’un eğitimdeki yeri ve çocukların öğrenme dünyasına katkısı ele alınıyor. Bulutlardan yağmura, kelebeklerden arılara uzanan örneklerle gözlem yapmanın ve düşünmenin önemi hatırlatılıyor. Özellikle inanç ve iman eksenli eğitimin müfredata girmesiyle birlikte çocukların düşünce dünyasına zenginlik katacağı öne sürülüyor. 

ŞİMDİ RÜZGÂRA BAK

Rüzgâr nasıl oluşur? Hayatımızda ne gibi görevleri vardır? Arif, babasıyla yaptığı sohbet sayesinde rüzgârın özelliklerini ve çevremizdeki olaylar üzerine düşünmenin güzelliğini keşfediyor. Merak uyandıran bu sohbet, çocukları doğayı daha dikkatli gözlemlemeye davet ediyor.

ÇİZGİ KAHRAMANLAR İŞ BAŞINDA

Vız Vız Arı yine iş başında! Bu kez doğayı korumanın, çevreye karşı duyarlı olmanın ve orman yangınlarına dikkat çekmenin önemini gündeme taşıyor. Hem eğlendiren hem de düşündüren bu bölümde çocuklar, çevremiz için neler yapabileceğini keşfediyor.

Bizim Can, Filistin’de yardım konvoyuyla birlikte İsrail askerleri tarafından tutuklanıyor. Bakalım hapishanede neler yaşayacaklar?

ÖĞRETMENİNİZE SEVGİNİZİ KENDİ ELLERİNİZLE HEDİYE EDİN!

Öğretmenler Günü için kendi ellerinizle hazırlayacağınız anlamlı bir hediye yapmaya ne dersiniz? Makas Eller bölümünde, öğretmeninizi mutlu edecek sukulent bardak hazırlama etkinliği sizleri bekliyor. Biraz el becerisi, biraz hayal gücü ve bolca sevgiyle harika bir hediye hazırlayabilirsiniz.

SAĞLIKLI DİŞLER,GÜZEL GÜLÜŞLER

Güzel bir gülüşün sırrı sağlıklı dişlerden geçiyor. Ağız ve diş sağlığına dikkat etmenin, dişleri düzenli temizlemenin ve doğru bakım alışkanlıkları kazanmanın önemini bu bölümde keşfedin.

BİR DERGİDEN DAHA FAZLASI

Can Kardeş, çocukları yalnızca eğlendirmeyi değil; okumaya, araştırmaya, düşünmeye, merak etmeye ve çevresindeki güzellikleri keşfetmeye de teşvik ediyor. 46 yıldır çocukların dünyasına nur saçan Can Kardeş’in Kasım 2026 sayısını kaçırmayın.

ÇOCUKLARIN GÜVEN DUYGUSUNU NASIL KORUYABİLİRİZ?

Çocuklar, çevrelerinde yaşanan olaylardan ve özellikle şiddet içeren haberlerden nasıl etkileniyor? Aileler çocuklarıyla bu konuları nasıl konuşmalı? “Ne Haber”de Aile danışmanı Mukaddes Öztürk ile yapılan söyleşide, çocukların güven duygusunu korumak ve onlarla sağlıklı iletişim kurmak üzerine önemli bilgiler paylaşılıyor.

İSTANBUL / YENİ ASYA - İREM ÖZDEMİR

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