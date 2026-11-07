DEVA Partisi lideri Babacan, fon skandalı üzerinden iktidara yüklendi. Yolsuzlukların ülke ekonomisine ağır darbe vurduğunu belirten Babacan “Öyle bir iki tane göstermelik gözaltı, tutuklama yetmez, kandıramazsınız. Yolsuzluk bu ülkede kanser hücresi gibi metastaz yapmış şekilde bütün vücuda yayılmış durumda” dedi.

Konuşmasında fon skandalına geniş yer ayıran Babacan, yetkili kurumların geçmişte yaptıkları açıklamaları hatırlatarak neden daha önce harekete geçilmediğini sordu. Babacan, şöyle konuştu: “Bu fon meselesi ya dört yıldır vardı. Adalet Bakanı, ‘İki sene önce bu iş bize gelmişti’ diyor. Hazine ve Maliye Bakanı bir sene önce ‘Fonda manipülasyonun farkındayız’ diyor. Peki niye bir şey yapmıyorsunuz? Niye bugüne kadar beklediniz? Niye bu kadar şişti, şişti, şişti de ondan sonra bu kadar büyük bir maliyet olarak bu ülkenin sırtına yüklediniz?” Yolsuzluğun ekonomik sonuçlarının artık görmezden gelinemeyeceğini belirten Babacan, konunun açıkça tartışılması gerektiğini söyledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 382

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.